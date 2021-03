L'Elon Musk italiano vuole lanciare i taxi volanti in Italia entro il 2025 (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Elon Musk Italiano si chiama Domenico Gagliardi, ha 24 anni e un sogno: quello di lanciare entro il 2025 i taxi volanti in Italia. Un’utopia? Non proprio, dato che la sua startup, Walle Mobility, ha da poco annunciato una partnership con Jaunt Air Mobility, produttore statunitense di elicotteri elettrici a decollo e atterraggio verticale. Le due aziende contano di produrre entro il 2025 taxi volanti elettrici capaci di coprire rotte entro i 50 km. Per la sua idea e per l’impegno che ogni giorno mette nella realizzazione, Domenico è stato incluso da Forbes nella lista degli Under 30 del 2021. A sentirsi paragonare ad ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) L’si chiama Domenico Gagliardi, ha 24 anni e un sogno: quello diilin. Un’utopia? Non proprio, dato che la sua startup, Walle Mobility, ha da poco annunciato una partnership con Jaunt Air Mobility, produttore statunitense di elicotteri elettrici a decollo e atterraggio verticale. Le due aziende contano di produrreilelettrici capaci di coprire rottei 50 km. Per la sua idea e per l’impegno che ogni giorno mette nella realizzazione, Domenico è stato incluso da Forbes nella lista degli Under 30 del 2021. A sentirsi paragonare ad ...

