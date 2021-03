Leasys - La 500 elettrica in promozione weekend (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo lo sbarco della Nuova 500 a Torino e a Milano con il car sharing di LeasysGO!, il brand della galassia Stellantis controllato da FCA Bank propone nuove offerte per permettere a tutto di assaggiare il futuro della mobilità urbana. La citycar a batterie sarà protagonista di una promozione fino alla fine di marzo che permette di provarla per un weekend (noleggiandola a 29,99 euro al giorno) o per una settimana (a 179 euro). Come dice il claim della campagna, Da un minuto a una vita intera, l'obiettivo è dare a tutti l'effettiva possibilità di guidare la Nuova 500 elettrica per il tempo desiderato, con la convinzione di convincere nuovi clienti ad abbandonare cilindri e pistoni. La Electric Experience va ad aggiungersi alle altre iniziative con cui Leasys propone la 500 elettrica, a ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo lo sbarco della Nuova 500 a Torino e a Milano con il car sharing diGO!, il brand della galassia Stellantis controllato da FCA Bank propone nuove offerte per permettere a tutto di assaggiare il futuro della mobilità urbana. La citycar a batterie sarà protagonista di unafino alla fine di marzo che permette di provarla per un(noleggiandola a 29,99 euro al giorno) o per una settimana (a 179 euro). Come dice il claim della campagna, Da un minuto a una vita intera, l'obiettivo è dare a tutti l'effettiva possibilità di guidare la Nuova 500per il tempo desiderato, con la convinzione di convincere nuovi clienti ad abbandonare cilindri e pistoni. La Electric Experience va ad aggiungersi alle altre iniziative con cuipropone la 500, a ...

