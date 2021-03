LeasePlan - CarNext lancia nuovi strumenti per il remarketing online

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il servizio didi.com, societàta nel 2017 da, ampia le sue operazioni B2B con il lancio di.com Auctions, Mye diservizi accessori per soddisfare la crescente rete di concessionari e rivenditori in tutta Europa. "Durante la pandemia abbiamo già visto un'accelerazione dell'e-commerce in quasi tutti i settori e.com non fa eccezione", commenta Grainne van Berkum, Chief operations officer di.com. "Non solo i nostri clienti al dettaglio stanno adottando il canale digitale, ma anche la nostra proposta B2B, prima nel settore, diventa sempre più popolare. Sappiamo che i concessionari vogliono essere messi in grado di fare offerte ...