Le te*** Striscia mostra l' impensabile | occhio al dettaglio piccantissimo di Belen Rodriguez | avete notato?

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il primo posto della rubrica "I nuovi mostri" dila Notizia è tutto suo: di. La showgirl, ospite a C'è posta per te, ha dato assieme a Gemma Galgani "una lezioncina di ballo a Luciana Littizzetto". Inutile dire che la modella argentina su Canale 5 ha dato il meglio di sè. Dopo il balletto della "dama" di Uomini e Donne, è stata laa scatenarsi. Immediato il commento della spalla di Fazio che ha tuonato: "Allora non ha ballato lei, sono ballate le te**". "L'intenzione - ha replicato a sua volta- era quella". Non a caso appena fatto il suo ingresso, la showgirl è stata presa di mira dalla comica. Il motivo? Tutta colpa del suo vestito che lasciava intravedere un po' troppo del suo bellissimo corpo. "Volevo farti subito i complimenti per questo vestito ...

Advertising

foolfanfoiler99 : @axemii_ap @Striscia MA CHI TE VOLE - franci79575015 : Paul te lo dico... finisci dritto dritto a Striscia ... #ciavarrini - claudio92330953 : @Fiordaliso_ Beata te,io tra un po' prendo il posto del Gabibbo a striscia - DeepFakeNews1 : RT @DeepFakeFuori: @Striscia @RicTrombetta Renzi - Zingaretti - Conte. Insieme a te non ci sto più (Giusy Ferreri). [deepfake] #renzi #zin… - DeepFakeFuori : @Striscia @RicTrombetta Renzi - Zingaretti - Conte. Insieme a te non ci sto più (Giusy Ferreri). [deepfake] #renzi… -

Ultime Notizie dalla rete : te*** Striscia

Liberoquotidiano.it

Ma a proposito di scivoloni, chi meglio dila Notizia è in grado di farli notare? Nessuno e allora sarà per questo che, come mostra la stessa Ilary Blasi tra le Storie di Instagram, subito ...Valeria Graci è una bravissima imitatrice che negli anni, oltre a lavorare perla notizia dove imita personaggi famosi come il sindaco di Roma, Virgina Raggi , ha ...Pierluigi Diaco a "Io e"...Un servizio di denuncia di Striscia la Notizia ha mostrato alcune attività che aggirano le norme e non rispettano le attenzioni anti-contagio. Interviene Ia Federazione pubblici esercizi: "Siamo per i ...ROMA La puntata finale di «C’è posta per te» ha vinto il sabato sera tv ... Il ritorno» su Rai1 ha registrato 5.169.000 telespettatori (19.43%), su Canale 5 «Striscia la notizia» ha avuto 4.584.000 ...