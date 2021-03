"Le reinfezioni da Covid sono rare, ma più frequenti negli over 65": lo studio su Lancet (Di giovedì 18 marzo 2021) È possibile la reinfezione da Covid-19? I guariti dovrebbero ricevere il vaccino? Quanto dura l’immunità? sono alcune delle domande a cui risponde uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet e condotto su larga scala in Danimarca, valutando i tassi di reinfezione del 2020 nel Paese. I risultati della ricerca confermano che le reinfezioni con il coronavirus Sars-CoV-2 sono rare, ma più comuni fra gli anziani. Emerge infatti che gli over 65 sono più a rischio di contagiarsi nuovamente. In questa fascia d’età la protezione da infezioni ripetute è al 47%, contro l?80% registrato fra i più giovani, gli under 65. Una precedente infezione crea comunque un “effetto scudo” sulla maggior parte delle persone guarite: stando ai dati ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) È possibile la reinfezione da-19? I guariti dovrebbero ricevere il vaccino? Quanto dura l’immunità?alcune delle domande a cui risponde unopubblicato sulla prestigiosa rivistae condotto su larga scala in Danimarca, valutando i tassi di reinfezione del 2020 nel Paese. I risultati della ricerca confermano che lecon il coronavirus Sars-CoV-2, ma più comuni fra gli anziani. Emerge infatti che gli65più a rischio di contagiarsi nuovamente. In questa fascia d’età la protezione da infezioni ripetute è al 47%, contro l?80% registrato fra i più giovani, gli under 65. Una precedente infezione crea comunque un “effetto scudo” sulla maggior parte delle persone guarite: stando ai dati ...

