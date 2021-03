“Le parti peggiori” il nuovo singolo di MEAZZA (Di venerdì 19 marzo 2021) Disponibile dal 19 Marzo in radio, su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip, “Le parti peggiori” è il nuovo singolo di MEAZZA, prodotto daIoska Versari per l’etichetta FLEBO e distribuito da Artist First. Con questo nuovo brano il cantautore milanese – al terzo singolo dopo i precedenti “STRxxxO” e “Mari Stregati”, brano vincitore del Festival di Sannolo 2020 – inquadra il progetto in un’ atmosfera elettro-pop con un testo che tocca, questa volta, il lato oscuro delle relazioni amorose: “Le parti peggiori parla di relazioni travolgenti.” – afferma MEAZZA – “di quei rapporti in cui il dolore è grande tanto quanto il sentimento. Quando dico “abbiamo dato il meglio per fare del peggio” intendo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) Disponibile dal 19 Marzo in radio, su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip, “Le” è ildi, prodotto daIoska Versari per l’etichetta FLEBO e distribuito da Artist First. Con questobrano il cantautore milanese – al terzodopo i precedenti “STRxxxO” e “Mari Stregati”, brano vincitore del Festival di Sannolo 2020 – inquadra il progetto in un’ atmosfera elettro-pop con un testo che tocca, questa volta, il lato oscuro delle relazioni amorose: “Leparla di relazioni travolgenti.” – afferma– “di quei rapporti in cui il dolore è grande tanto quanto il sentimento. Quando dico “abbiamo dato il meglio per fare del peggio” intendo ...

Advertising

soundsgoodweb : Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Le parti peggiori”, il nuovo singolo di Meazza - CorneMusicZine : Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Le parti peggiori”, il nuovo singolo di Meazza - CorneMusicZine : Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Le parti peggiori”, il nuovo singolo di Meazza - NatasciaRomina : 'Le parti peggiori' il nuovo singolo di MEAZZA - FlashStyleMagaz : 'Le parti peggiori' il nuovo singolo di MEAZZA -