Le canzoni di Francesco Guccini prodotte da Mauro Pagani diventano un film di immagini e di parole che raccontano le sfumature della vita (Di giovedì 18 marzo 2021) Debutta il 17 marzo su Nexo+, la piattaforma di contenuti on demand per un tempo libero di qualità ideata da Nexo Digital, Note di Viaggio. Il film, diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu e prodotto da BMG Italia. Questo straordinario documentario racconta com’è nato il progetto Note di viaggio, la raccolta di Francesco Guccini composta da canzoni scelte dallo stesso cantautore insieme a Mauro Pagani, reinterpretate dalle grandi voci della musica italiana. Un viaggio nel dietro le quinte di uno dei progetti discografici italiani più ambiziosi e riusciti degli ultimi anni, con gli interventi e gli omaggi di Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane, Francesco Gabbani, Samuele Bersani e Luca ... Leggi su domanipress (Di giovedì 18 marzo 2021) Debutta il 17 marzo su Nexo+, la piattaforma di contenuti on demand per un tempo libero di qualità ideata da Nexo Digital, Note di Viaggio. Il, diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu e prodotto da BMG Italia. Questo straordinario documentario racconta com’è nato il progetto Note di viaggio, la raccolta dicomposta dascelte dallo stesso cantautore insieme a, reinterpretate dalle grandi vocimusica italiana. Un viaggio nel dietro le quinte di uno dei progetti discografici italiani più ambiziosi e riusciti degli ultimi anni, con gli interventi e gli omaggi di Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane,Gabbani, Samuele Bersani e Luca ...

Advertising

RaiTre : 'Volevo fare questa canzone per rivendicare la zuccherosità dei sentimenti, che non fosse necessariamente il privat… - emarsicani : RT @RaiTre: 'Volevo fare questa canzone per rivendicare la zuccherosità dei sentimenti, che non fosse necessariamente il privato da coniuga… - BonsXtheFuture : RT @RaiTre: 'Volevo fare questa canzone per rivendicare la zuccherosità dei sentimenti, che non fosse necessariamente il privato da coniuga… - TizianaBaldass2 : RT @RADIOBRUNO1: Francesco Guccini, è uscito “Note di Viaggio”: le canzoni del cantautore raccontate in un film #RadioBruno - DeGregoricanzon : RT @fisco24_info: De Gregori tra Mia Martini e Giorgia: Il principe e le grandi donne della canzone italiana nel libro di Enrico Deregibus… -