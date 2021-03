Le bare di Bergamo, un anno dopo, la foto che ha fatto la storia (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 18 marzo del 2020, ed esattamente un anno fa la foto dei camion militari pubblicata sui social, riuscì a raccontare, senza bisogno di tante parole, la tragedia silente che si stava consumando a Bergamo. Diventò virale perché quei camion trasportavano le salme delle persone morte per coronavirus, non erano semplici numeri, erano uomini e donne portati alla cremazione perché un numero così elevato di decessi aveva messo in tilt il sistema cimiteriale. Mi ricordo il silenzio surreale delle strade mentre la fila ordinata procedeva, mi sono immaginata, ieri, come oggi, lo sgomento e il dolore dei parenti consumati dall’impotenza, perché se la morte fa male, proviamo solamente a pensare cosa possa essere stato dover dire addio alle persone amate, senza poterle accompagnare nel loro ultimo viaggio. Quelli che erano stati genitori, ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 18 marzo del 2020, ed esattamente unfa ladei camion militari pubblicata sui social, riuscì a raccontare, senza bisogno di tante parole, la tragedia silente che si stava consumando a. Diventò virale perché quei camion trasportavano le salme delle persone morte per coronavirus, non erano semplici numeri, erano uomini e donne portati alla cremazione perché un numero così elevato di decessi aveva messo in tilt il sistema cimiteriale. Mi ricordo il silenzio surreale delle strade mentre la fila ordinata procedeva, mi sono immaginata, ieri, come oggi, lo sgomento e il dolore dei parenti consumati dall’impotenza, perché se la morte fa male, proviamo solamente a pensare cosa possa essere stato dover dire addio alle persone amate, senza poterle accompagnare nel loro ultimo viaggio. Quelli che erano stati genitori, ...

