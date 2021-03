Lazio, la carica di Milinkovic: «L’Aquila tornerà a volare in Europa» (Di giovedì 18 marzo 2021) Sergej Milinkovic-Savic non alza bandiera bianca dopo l’eliminazione della Lazio dalla Champions League La Lazio ha abbandonato la Champions League con un arrivederci. Tuttavia, il cammino in campionato appare difficoltoso e il piazzamento per tornare nell’Europa che conta è tutt’altro che scontato. Sergej Milinkovic Savic, però, è convinto che la Lazio tornerà al più presto a «volare in Europa». Ecco il suo post condiviso su Instagram: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 «Di una solo cosa sono convito: L’Aquila tornerà presto a volare in Europa!» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Sergej-Savic non alza bandiera bianca dopo l’eliminazione delladalla Champions League Laha abbandonato la Champions League con un arrivederci. Tuttavia, il cammino in campionato appare difficoltoso e il piazzamento per tornare nell’che conta è tutt’altro che scontato. SergejSavic, però, è convinto che laal più presto a «in». Ecco il suo post condiviso su Instagram: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Di una solo cosa sono convito:presto ain!» Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infoitsport : SOCIAL | Reina carica la Lazio: “Insieme per 12 battaglie!” - LALAZIOMIA : SOCIAL | Reina carica la Lazio: “Insieme per 12 battaglie!” - laziopress : SOCIAL | Reina carica la Lazio: “Insieme per 12 battaglie!” - pasqualinipatri : SOCIAL | Reina carica la Lazio: “Insieme per 12 battaglie!” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Champions, Bayern Monaco-Lazio 2-1. La squadra di Inzaghi eliminata, i campioni in carica passano ai quarti -