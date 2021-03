Lazio: il bilancio della stagione in Champions League (Di giovedì 18 marzo 2021) L'avventura della Lazio in Champions League è terminata ieri con la sconfitta contro il Bayern Monaco che ha confermato le sensazioni della gara d'andata vinta nettamente dai bavaresi. Non è però ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) L'avventurainè terminata ieri con la sconfitta contro il Bayern Monaco che ha confermato le sensazionigara d'andata vinta nettamente dai bavaresi. Non è però ...

Advertising

IoNascoQui : Udinese – Lazio, dirige Maresca. Bilancio positivo per entrambe le squadre. Ha diretto la sfida nella stagione 2018… - laziopunk : @marcopiccari1 Il racconto fantasioso continua...secondo quei saltimbanchi di sky Lazio ed Atalanta hanno deluso...… - meur_lorne : Il bilancio Champions della Lazio è positivo: girone superato da imbattuti, nonostante le difficoltà legate al Covi… - _LoZio : @CucchiRiccardo Già 36 anni Parolo? Bayern troppo forte per la Lazio che però almeno è uscita contro un avversario… - _LoZio : @CalcioPillole Che bilancio negativo, nessuna italiana ai quarti, non accadeva dal 2014 se non erro. Lazio e Atalan… -