Lavorare da casa, la foto simbolo delle difficoltà di mamme e papà: «Trasformare il tavolo in una scrivania non è smartworking» (Di giovedì 18 marzo 2021) A un anno dalla pandemia, lo smartworking è stato oggetto di molte discussioni. C’è chi lo preferisce e chi invece vede nel luogo di lavoro uno spazio sociale adibito a una specifica funzione, così come lo è la casa. Un papà ha voluto sollevare la questione e il suo post è diventato virale: “Trasformare il tavolo della cucina in una scrivania improvvisata, rifinire un cuore di pasta di sale nel mezzo di una conference call, mandare una mail al cliente mentre tuo figlio ti chiede le divisioni in colonna, non è smartworking.” Inizia così il post sulla sua pagina ufficiale “papà per scelta”. Non è facile, in questo momento dare il giusto spazio alla casa, alla cucina, ai figli e al lavoro, contemporaneamente. C’è un tempo e un luogo per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) A un anno dalla pandemia, loè stato oggetto di molte discussioni. C’è chi lo preferisce e chi invece vede nel luogo di lavoro uno spazio sociale adibito a una specifica funzione, così come lo è la. Unha voluto sollevare la questione e il suo post è diventato virale: “ildella cucina in unaimprovvisata, rifinire un cuore di pasta di sale nel mezzo di una conference call, mandare una mail al cliente mentre tuo figlio ti chiede le divisioni in colonna, non è.” Inizia così il post sulla sua pagina ufficiale “per scelta”. Non è facile, in questo momento dare il giusto spazio alla, alla cucina, ai figli e al lavoro, contemporaneamente. C’è un tempo e un luogo per ...

