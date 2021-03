Latina | organizzavano festini a luci rosse al cimitero | 11 arresti

Leggi su ck12

(Di giovedì 18 marzo 2021) A Sezze, in provincia di, un’inchiesta della locale Procura della Repubblica ha portato all’arresto di 11 persone e a 15 indagati: le indagini hanno portato alla luce un giro die prostituzione in un’abitazione all’interno delcomunale. Ingresso deldi Sezze, LT (screenshot via Google Maps)Alle prime ore del mattino di oggi, giovedì 18 marzo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dihanno portato a compimento l’operazione denominata Omnia 2, grazie alla quale è emerso un giro die prostituzione nelcomunale di Sezze, in provincia di. Ti potrebbe ...