La vita ha i suoi rischi, non puoi stopparla (Di giovedì 18 marzo 2021) Da uomo che non ha la patente e che ha passato il 90 per cento dei Ferragosto della sua vita in casa a fare il lavoro di cui campo, mi lasciava di stucco il numero dei morti italiani per incidenti stradali avvenuti ogni anno nei due giorni di Ferragosto. Tipo 180 all’anno, talvolta qualcosa di meno, talvolta qualcosa di più. I morti quanti di una battaglia moderna cruenta, non meno che questo. Succedeva dunque che l’anno successivo si mettessero in auto nei giorni di Ferragosto meno italiani dell’anno precedente? C’era qualche ente italiano o europeo che stoppava l’afflusso di auto e autocarri lungo le autostrade ferragostane? Ma neppure per idea. È ovvio che la vita è un rischio, che già a uscire di casa rischi qualcosa, che dal terzo piano della casa di un vicino ti piombi in testa un vaso di fiori. Eccome se ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Da uomo che non ha la patente e che ha passato il 90 per cento dei Ferragosto della suain casa a fare il lavoro di cui campo, mi lasciava di stucco il numero dei morti italiani per incidenti stradali avvenuti ogni anno nei due giorni di Ferragosto. Tipo 180 all’anno, talvolta qualcosa di meno, talvolta qualcosa di più. I morti quanti di una battaglia moderna cruenta, non meno che questo. Succedeva dunque che l’anno successivo si mettessero in auto nei giorni di Ferragosto meno italiani dell’anno precedente? C’era qualche ente italiano o europeo che stoppava l’afflusso di auto e autocarri lungo le autostrade ferragostane? Ma neppure per idea. È ovvio che laè uno, che già a uscire di casaqualcosa, che dal terzo piano della casa di un vicino ti piombi in testa un vaso di fiori. Eccome se ...

Advertising

tulipaola : @SherryDarling_ Dio ha chiaramente i suoi preferiti, e questi sono Baris Arduç e Burak Deniz... queste ciglia neanche in un’altra vita - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: La vita ha i suoi rischi, non puoi stopparla - HuffPostItalia : La vita ha i suoi rischi, non puoi stopparla - Cohen60210686 : Zorzi che sia su CH, casa chi, isola continua a parlare di Gloria. Gloria nel frattempo é tornata alla vita e si f… - GiulianoRobe : RT @scnuddobarese: @GuidoCrosetto Purtroppo l’incompetenza della Procura ha devastato la vita degli imputati (l’accusa chiedeva fino a 10 a… -