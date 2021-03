La videolettera di Riccardo Bocca: da Draghi a Zoro, ecco il marketing del compagno Letta (Di giovedì 18 marzo 2021) La videolettera di Riccardo Bocca: 18 marzo 2021 Carissimo Enrico Letta, le invio questa videolettera perché c’è un dubbio enorme che incombe sulla sua nomina a segretario del Partito democratico: ovvero che con lei al comando non cambi nulla. Oppure che cambi troppo poco per salvare un partito in perenne guerra civile. Già l’inizio è stato poco incoraggiante. Scoprire dai giornali che a darle l’ultima spinta per tornare in Italia è stata una telefonata con il premier Draghi dà l’idea di una ragnatela di poteri molto distante dai comuni elettori. E ancora peggio è stata la sua prima video-uscita da candidato segretario a “Propaganda Live”, autoproclamatasi su La7 repubblica della sinistra di nicchia. Dopodiché, bello – bellissimo – sentirla parlare di transizione all’economia ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladi: 18 marzo 2021 Carissimo Enrico, le invio questaperché c’è un dubbio enorme che incombe sulla sua nomina a segretario del Partito democratico: ovvero che con lei al comando non cambi nulla. Oppure che cambi troppo poco per salvare un partito in perenne guerra civile. Già l’inizio è stato poco incoraggiante. Scoprire dai giornali che a darle l’ultima spinta per tornare in Italia è stata una telefonata con il premierdà l’idea di una ragnatela di poteri molto distante dai comuni elettori. E ancora peggio è stata la sua prima video-uscita da candidato segretario a “Propaganda Live”, autoproclamatasi su La7 repubblica della sinistra di nicchia. Dopodiché, bello – bellissimo – sentirla parlare di transizione all’economia ...

