La vaccinazione ha effetto su long Covid?

(Di giovedì 18 marzo 2021) La stanchezza è fra i tre più comuni sintomi di-19 riportati dall’Oms, insieme a febbre e tosse secca (foto: LaylaBird via Getty Images): non c’è ancora una definizione precisa della sindrome da stanchezza, dolori cronici e annebbiamento mentale che alcuni pazienti (soprattutto donne) si trascinano dietro per mesi dopo aver contratto il coronavirus; non si sa nemmeno bene quale sia la sua frequenza – forse tra il 10 e il 30% di tutte le infezioni. E adesso all’incertezza sulle cause disi aggiunge un altro mistero: diversi pazienti colpiti dalla sindrome stanno segnalando un miglioramento delle proprie condizioni di salute dopo essersi fatte vaccinare contro il coronavirus. Un fenomeno che per ora gli scienziati non si sanno spiegare. A raccontare le storie di questi pazienti ...