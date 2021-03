La Spagna non riapre gli stadi: la finale di Coppa del Re (del 2020) sarà a porte chiuse (Di giovedì 18 marzo 2021) L’idea era sempre stata quella di giocare la finale di Coppa del Re 2019/20 a porte aperte (almeno in parte), per non perdersi l’atmosfera magica di un derby basco così importante tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Tuttavia, la partita in programma per il 3 aprile non avrà il pubblico: l’ha comunicato la Federcalcio Spagnola con una nota ufficiale. Negli incontri avuti con il Ministero della Salute e istituzioni andaluse (la gara si giocherà a Siviglia, ndr), è emerso che un afflusso di pubblico implicherebbe la classificazione di rischio epidemico moderato. L’attuale situazione rende impossibile la partecipazione a questo incontro per i tifosi non residenti nella provincia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) L’idea era sempre stata quella di giocare ladidel Re 2019/20 aaperte (almeno in parte), per non perdersi l’atmosfera magica di un derby basco così importante tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Tuttavia, la partita in programma per il 3 aprile non avrà il pubblico: l’ha comunicato la Federcalcio Spagnola con una nota ufficiale. Negli incontri avuti con il Ministero della Salute e istituzioni andaluse (la gara si giocherà a Siviglia, ndr), è emerso che un afflusso di pubblico implicherebbe la classificazione di rischio epidemico moderato. L’attuale situazione rende impossibile la partecipazione a questo incontro per i tifosi non residenti nella provincia. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - ksnt63 : @doomboy Inizio a pensare che il Vaticano sua una SCUSA L'Italia è meno cattolica della Spagna, se non di facciata… - louivsbae : guardate quanta gente va in Spagna con un tampone entro 72 ore dalla partenza senza obbligo di fare isolamento e al… - napolista : La Spagna non riapre gli stadi: la finale di Coppa del Re (del 2020) sarà a porte chiuse La RFEF ha provato a far g… - mikasneck : quando finisce la pandemia se non riesco finalmente a fare un fottutissimo viaggio in spagna mi faccio brillare davvero -