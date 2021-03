La Spagna legalizza l’eutanasia, settimo paese al mondo: passa la legge con 202 voti, come funzionerà la richiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) È notizia quella che arriva dalla Spagna che è entrata a far parte ora di quella ristretta cerchia di Paesi nel mondo in cui è stata regolamentata l’eutanasia. La legge, votata favorevolmente quest’oggi con 202 voti, entrerà in vigore entro i prossimi 3 mesi. Eutanasia: passa la legge che la legalizza in Spagna come riporta il media nazionale spagnolo El País, la legge votata quest’oggi in Spagna regolerà tanto l’eutanasia propriamente detta, intesa come somministrazione diretta al paziente di una sostanza da parte del personale competente, tanto il suicidio assistito ovvero la prescrizione da parte del personale sanitario di una sostanza in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 marzo 2021) È notizia quella che arriva dallache è entrata a far parte ora di quella ristretta cerchia di Paesi nelin cui è stata regolamentata. La, votata favorevolmente quest’oggi con 202, entrerà in vigore entro i prossimi 3 mesi. Eutanasia:lache lainriporta il media nazionale spagnolo El País, lavotata quest’oggi inregolerà tantopropriamente detta, intesasomministrazione diretta al paziente di una sostanza da parte del personale competente, tanto il suicidio assistito ovvero la prescrizione da parte del personale sanitario di una sostanza in ...

Advertising

marcocappato : La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - fanpage : Spagna legalizza l’eutanasia, Cappato: “Legge approvata in 7 mesi, da noi dopo 7 anni è tutto fermo” - fanpage : La #Spagna legalizza l'eutanasia #18marzo - RebeldeJaja : RT @marcocappato: La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - LupenPalermo : RT @MatteoMainardi: La Spagna legalizza l’eutanasia. E in Italia? Tutto tace - -