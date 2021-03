La Spagna legalizza l'eutanasia. È il settimo Paese al mondo

Advertising

Con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, la Camera dei Deputati spagnola ha approvato oggi la legge sull'eutanasia, che entrerà in vigore entro tre mesi facendo dellail settimo Paese a riconoscere questo diritto. Ne dà notizia l'agenzia Efe. .Con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, la Camera dei Deputati spagnola ha approvato oggi la legge sull'eutanasia , che entrer in vigore entro tre mesi facendo dellail settimo Paese a riconoscere questo diritto. Ne d notizia l agenzia Efe. Il beneficio per aiutare a morire far parte del portafoglio di base del Sistema Sanitario Nazionale (SNS) e pu essere ...Il parlamento spagnolo ha approvato definitivamente la legalizzazione dell’eutanasia. La Spagna diventa così uno dei pochi Paesi al mondo che permettono a ...Ed è diventata uno dei pochi paesi al mondo a permetterla: era stata proposta dal Partito Socialista di Pedro Sánchez ...