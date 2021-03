La Spagna legalizza l'eutanasia, è il settimo paese al mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) L'aiuto a morire entrerà a far parte delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e potranno usufruirne persone maggiorenni che soffrano di "malattie gravi e incurabili" o di "patologie gravi, croniche, e disabilitanti "che impediscono l'autosufficienza e che generano "una sofferenza fisica e psichica costante e intollerabile" Leggi su rainews (Di giovedì 18 marzo 2021) L'aiuto a morire entrerà a far parte delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e potranno usufruirne persone maggiorenni che soffrano di "malattie gravi e incurabili" o di "patologie gravi, croniche, e disabilitanti "che impediscono l'autosufficienza e che generano "una sofferenza fisica e psichica costante e intollerabile"

