La Spagna legalizza l’eutanasia: è il settimo paese al mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) La Spagna approva la legge sull’eutanasia Dopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Canada anche la Spagna è entrata a fare parte dei pochi Paesi che hanno deciso di regolamentare l’eutanasia e il suicidio assistito. La Camera dei deputati spagnola, con 202 voti favorevoli, 141 contrari e due astensioni, ha approvato la legge sull’eutanasia per permettere ai malati terminali di morire per mettere fine alle proprie sofferenze. Promossa dal gruppo socialista e sostenuta da una raccolta di un milione di firme attraverso la piattaforma Change.org, la norma entrerà in vigore entro tre mesi. Per richiedere l’eutanasia la persona interessata deve “soffrire di una malattia grave e incurabile o di una condizione grave, cronica e invalidante” che provochi “sofferenze intollerabili”. Sebbene sia ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) Laapprova la legge sulDopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Canada anche laè entrata a fare parte dei pochi Paesi che hanno deciso di regolamentaree il suicidio assistito. La Camera dei deputati spagnola, con 202 voti favorevoli, 141 contrari e due astensioni, ha approvato la legge sulper permettere ai malati terminali di morire per mettere fine alle proprie sofferenze. Promossa dal gruppo socialista e sostenuta da una raccolta di un milione di firme attraverso la piattaforma Change.org, la norma entrerà in vigore entro tre mesi. Per richiederela persona interessata deve “soffrire di una malattia grave e incurabile o di una condizione grave, cronica e invalidante” che provochi “sofferenze intollerabili”. Sebbene sia ...

