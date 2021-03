La Spagna legalizza l'eutanasia: è il settimo Paese al mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Via libera del Parlamento spagnolo alla legge sull' eutanasia . Il testo ha ricevuto la sua approvazione definitiva in Senato con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. La legge entrerà in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) Via libera del Parlamento spagnolo alla legge sull'. Il testo ha ricevuto la sua approvazione definitiva in Senato con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. La legge entrerà in ...

Advertising

marcocappato : La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - TgLa7 : #Spagna: parlamentari approvano la legge che legalizza l' #eutanasia e il #suicidioassistito - RobTallei : La Spagna legalizza l'eutanasia. - alessiofrau : RT @marcocappato: La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - erreelleerre : RT @marcocappato: La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine -