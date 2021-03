La Spagna legalizza l'eutanasia. È il settimo Paese al mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, la Camera dei Deputati spagnola ha approvato oggi la legge sull'eutanasia , che entrerà in vigore entro tre mesi facendo della Spagna il settimo Paese... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 marzo 2021) Con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, la Camera dei Deputati spagnola ha approvato oggi la legge sull', che entrerà in vigore entro tre mesi facendo dellail...

