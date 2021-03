(Di giovedì 18 marzo 2021) . La nuova legge, che entrerà In vigore entro tre mesi, è stata approvata dal Senato con 202 voti favorevoli, 141 contrari e 2 astensioni. È il settimo Paese al mondo (dopo Olanda, Belgio, Lussemburgo, Canada, Nuuova Zelanda e Colombia) a legalizzare la morte volontaria. La misura è stata proposta da gruppo socialista (Psoe) di Pedro Sanchez.entrerà a far parte delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e potranno usufruirne persone maggiorenni che soffrano di “malattie gravi e incurabili” o di “patologie gravi, croniche, e disabilitanti”, che impediscono l’autosufficienza e che generano “una sofferenza fisica e psichica costante e intollerabile”. Secondo la nuova legge, il paziente che richiededeve essere un cittadino spagnolo o “residente legalmente” nel Paese, “pienamente cosciente e consapevole”. La richiesta di ...

Marco_blc168 : La Spagna ha legalizzato l’eutanasia - kaalachandra : RT @sictwit: • La Spagna ha legalizzato l'eutanasia. • II Messico ha legalizzato la canapa (e il Marocco è a un passo). • Lo stato di Was… - diminombreee : La Spagna ha legalizzato l'eutanasia. L'Italia - Antongiulio2 : RT @Monicanpl: La Spagna è il Paese più avanti sulla fecondazione assistita (usano tecniche che consentono il parto anche in tarda età). La… - brunasaracco : RT @DarioBallini: La Spagna ha appena legalizzato l'#eutanasia. Una scelta di civiltà. -

Via libera del Parlamento spagnolo alla legge proposta dal partito socialista del presidente Sanchez, osteggiata dai popolari e dall'estrema destra di Vox. L'Associazione Luca Coscioni: 'Qui da noi ...... scritto dal Partito Socialista spagnolo, ha ricevuto l'okay definitivo in Senato e laè ... Nessun "omicidio", come invece è stata definita la legge dalla destra, ma una ...La Spagna legalizza l'eutanasia: è il settimo Paese al mondo a riconoscere questo diritto. La legge è stata approvata con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni ...Maria Antonietta Farina Coscioni: “In Italia non si riesce ad avviare dibattito su scelte fine vita” “Il parlamento spagnolo ha discusso di fine vita e oggi, la Spagna legalizza l ...