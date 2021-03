La Spagna ha approvato la legge sull’eutanasia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Eutanasia, lahaoggi la nuova. Il testo ha ricevuto 202 voti a favore, 141 contrari e due astensioni, riferiscono i media spagnoli. L’eutanasia entrerà in vigore fra tre mesi e potrà essere richiesta da chi “soffre di un’infermità grave e incurabile o una malattia grave, cronica e invalidante”. (prosegue dopo la foto) Eutanasia: cosa prevede leapprovata oggi La norma spagnola regola sia l’eutanasia sia il suicidio assistito e prevede una serie di passi obbligati per accertare l’effettiva volontà del richiedente. La richiesta del malato dovrà essere presentata due volte nell’arco di 15 giorni, in una lettera scritta in cui si dimostrerà di essere al corrente delle possibili cure palliative. Superata questa fase, il medico curante inoltrerà la richiesta ad una ...

Il Parlamento spagnolo hain via definitiva la legge che legalizza l'eutanasia e il suicidio assistito . Il voto ... Laentra così nel ristretto numero di Paesi a riconoscere questo ...Le legge, che entrerà in vigore a giugno prossimo, permetterà alladi diventare il settimo ... Anche il Parlamento portoghese avevauna legge simile a gennaio, ma questa settimana la ...Da lì sono nate molte petizioni online e il dibattito è arrivato anche in Parlamento. Fino al voto di oggi in Senato che ha approvato la legge. Così la Spagna, dopo Lussemburgo, Olanda e Belgio, ...La Spagna legalizza l’eutanasia. La legge entrerà in vigore il prossimo mese di giugno dopo l’approvazione del Parlamento. La Spagna legalizza l’eutanasia e vive una vera e propria rivoluzione ...