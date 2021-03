La Solomeo di Cucinelli diventa centro vaccini anti Covid-19

(Di giovedì 18 marzo 2021) Detto fatto. Ancora una volta alle parole sono immediatamente seguiti gesti concreti.Come durante la prima ondata la sua azienda si era dimostrata un esempio virtuoso di gestione della pandemia, così ora nel mezzo di una campagna vaccinale che stenta a prendere il volo Brunellomette a disposizione il suo quartier generale prendendo alla lettera l’esortazione del Presidente del Consiglio Mario Draghi.“Abbiamo accolto con grande emozione le parole con le quali il nostro stimatissimo Presidente Mario Draghi ha esortato le attivita? pubbliche e private a sostenere questo momento di speranza con la realizzazione di centri temporanei per la vaccinazione, scrive Brunelloin una nota. “Come ci ha ricordato lo stesso Presidente, prendiamo le decisioni con grande ponderatezza, e mettiamole in ...

1200 dosi a settimana ed emolumenti garantiti da Brunello Cucinelli Spa e dalla Fondazione di Famiglia E così Il Parco della Bellezza di Solomeo, il grande spazio immerso nella natura cuore della ... A breve in Umbria, nel parco della Bellezza di Solomeo (nella foto), sarà allestito un centro vaccini anti - Covid. La Brunello Cucinelli Spa e la Fondazione di famiglia metteranno a disposizione la ... Grazie alla collaborazione con la Regione Umbria, lo stilista e imprenditore mette a disposizione la sede del suo quartier generale e ospiterà una struttura per le inoculazioni anti-Covid.