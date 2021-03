La sfida dei campioni di Brawl Stars sarà il 20 e 21 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) La seconda sfida dei campioni di Brawl Stars di quest’anno si terrà nei giorni 20 e 21 marzo. In queste due giornate i giocatori dovranno vincere 15 partite senza perderne tre. Le quindici sfide saranno giocate tra cinque diverse modalità di gioco e in altrettante diverse mappe. La Brawl Stars Championship 2021 avrà un format del tipo aperto che permetterà a chiunque di partecipare e di gareggiare per la gloria e per vincere il montepremi. La sfida è organizzata ogni mese da Supercell. La vittoria da anche ai giocatori di esports partecipanti dei punti stella. Si potrà giocare soli o con la propria squadra. Queste sono le modalità della sfida di marzo: Gem Grab – Minecart Madness Shooting star Bounty – Shooting ... Leggi su esports247 (Di giovedì 18 marzo 2021) La secondadeididi quest’anno si terrà nei giorni 20 e 21. In queste due giornate i giocatori dovranno vincere 15 partite senza perderne tre. Le quindici sfide saranno giocate tra cinque diverse modalità di gioco e in altrettante diverse mappe. LaChampionship 2021 avrà un format del tipo aperto che permetterà a chiunque di partecipare e di gareggiare per la gloria e per vincere il montepremi. Laè organizzata ogni mese da Supercell. La vittoria da anche ai giocatori di esports partecipanti dei punti stella. Si potrà giocare soli o con la propria squadra. Queste sono le modalità delladi: Gem Grab – Minecart Madness Shooting star Bounty – Shooting ...

