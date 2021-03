La settimana contro il razzismo inizia il 21 marzo con la diretta streaming dall’Accento Teatro di Roma (Di giovedì 18 marzo 2021) Il razzismo non è un’opinione è un progetto promosso dalle Associazioni Oltre Le Parole e Dire Fare Cambiare e realizzato grazie al sostegno dell’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la promozione, attraverso la cultura, di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, in occasione della XVII settimana di azione contro il razzismo (dal 21 al 27 marzo 2021). “Il razzismo non è un’opinione” Il progetto vuole offrire una settimana di incontri, approfondimenti, dibattiti grazie alla collaborazione di associazioni, compagnie teatrali, scuole, personalità del mondo artistico e culturale impegnati nella costruzione di una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilnon è un’opinione è un progetto promosso dalle Associazioni Oltre Le Parole e Dire Fare Cambiare e realizzato grazie al sostegno dell’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la promozione, attraverso la cultura, di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, in occasione della XVIIdi azioneil(dal 21 al 272021). “Ilnon è un’opinione” Il progetto vuole offrire unadi incontri, approfondimenti, dibattiti grazie alla collaborazione di associazioni, compagnie teatrali, scuole, personalità del mondo artistico e culturale impegnati nella costruzione di una ...

Advertising

robersperanza : Con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 13/21 marzo settimana nazionale della prevenzione oncologica. - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH Rapporto sulla situazione epidemiologica in CH e FL – 10a sett. (08.03 - 14.03.2021) Nella 10a settim… - bordomichele : Qualche settimana fa #Salvini disse a @WRicciardi di non fare terrorismo. Se l'avessimo ascoltato, come alcuni di n… - SecolodItalia1 : La settimana contro il razzismo inizia il 21 marzo con la diretta streaming dall’Accento Teatro di Roma… - ANSA_Legalita : Scuola: prof e studenti in progetto Focsiv contro razzismo. L'occasione è la XVII Settimana di azione contro il raz… -