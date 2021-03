La Sardegna, ultima per vaccinazioni, accelera con hub e medici di base (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Cagliari, 18 mar. - ultima in Italia nella vaccinazione anti-Covid, la Sardegna, unica zona bianca d'Italia, 'arruola' i circa 1.200 medici di famiglia e le guardie mediche per imprimere un'accelerata alle somministrazioni e apre nuovi hub nelle principali città. Ieri la Fimmg, il sindacato con una rappresentanza che nell'isola supera il 70%, e lo Smi-Sindacato medici italiani, hanno firmato l'accordo integrativo regionale che applica quello nazionale nell'isola. Oggi è stato inaugurato l'hub vaccinale di Sassari, che si aggiunge a quelli già attivi alla Fiera di Cagliari e nella palestra dell'istituto Ciusa Nuoro. L'obiettivo è immunizzare nel nuovo polo vaccinale di Sassari oltre 1.000 cittadini al giorno, secondo l'ordine previsto dal piano regionale. "Saranno somministrati i vaccini Pfizer", ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Cagliari, 18 mar. -in Italia nella vaccinazione anti-Covid, la, unica zona bianca d'Italia, 'arruola' i circa 1.200di famiglia e le guardie mediche per imprimere un'ta alle somministrazioni e apre nuovi hub nelle principali città. Ieri la Fimmg, il sindacato con una rappresentanza che nell'isola supera il 70%, e lo Smi-Sindacatoitaliani, hanno firmato l'accordo integrativo regionale che applica quello nazionale nell'isola. Oggi è stato inaugurato l'hub vaccinale di Sassari, che si aggiunge a quelli già attivi alla Fiera di Cagliari e nella palestra dell'istituto Ciusa Nuoro. L'obiettivo è immunizzare nel nuovo polo vaccinale di Sassari oltre 1.000 cittadini al giorno, secondo l'ordine previsto dal piano regionale. "Saranno somministrati i vaccini Pfizer", ...

