La Russia ha chiesto a Twitter di rimuovere un account che condivide notizie pubblicate dall’opposizione

(Di giovedì 18 marzo 2021) Le autorità russe per la comunicazione hannodiundi, MBKh Media, perché avrebbe violato le leggi russendo alcune informazioni provenienti da “gruppi non desiderati”, cioè. MBKh Media è stato fondato da un

Mosca, 18 mar 11:58 - Gli Stati Uniti non hannodi organizzare un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto all'agenzia...Pensa che sia un killer?", haa bruciapelo l'anchor George Stephanopoulos a Biden, ... il presidente Usa ha sottolineato comunque che ritiene possibile lavorare con lasu questioni di ...(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il G7 torna a "denunciare senza equivoci" l'occupazione della Crimea da parte della Russia e afferma che i tentativi di Mosca di legittimarla "non sono e non saranno riconosciu ...E dire che lo chiamavano ‘Sleepy Joe’: lo ‘zio Joe’ è partito a tavoletta; e, magari, qualche volta gli scappa la frizione. Quando Donald Trump lo prendeva in giro con quel nomignolo, tutti pensavamo ...