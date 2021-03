La Romagna si prepara alla stagione turistica. Bonaccini: 'Favorevole al passaporto vaccinale' (Di giovedì 18 marzo 2021) "L'anno scorso - fa notare Bonaccini - il vaccino non c'era e noi abbiamo avuto in particolare agosto con tantissima gente e tutto ha funzionato molto bene, perche' i romagnoli hanno una capacita' ... Leggi su ravennatoday (Di giovedì 18 marzo 2021) "L'anno scorso - fa notare- il vaccino non c'era e noi abbiamo avuto in particolare agosto con tantissima gente e tutto ha funzionato molto bene, perche' i romagnoli hanno una capacita' ...

Advertising

FabioCecchinato : RT @AUSLBologna: Bentivoglio, 10 marzo 2021. Sentire per le prima volta la voce di un paziente è una piccola vittoria. Cura e umanità mentr… - sandromonesi : RT @AUSLBologna: Bentivoglio, 10 marzo 2021. Sentire per le prima volta la voce di un paziente è una piccola vittoria. Cura e umanità mentr… - dprevenzione : RT @AUSLBologna: Bentivoglio, 10 marzo 2021. Sentire per le prima volta la voce di un paziente è una piccola vittoria. Cura e umanità mentr… - SabattiniSavina : RT @AUSLBologna: Bentivoglio, 10 marzo 2021. Sentire per le prima volta la voce di un paziente è una piccola vittoria. Cura e umanità mentr… - giusi_drago : RT @AUSLBologna: Bentivoglio, 10 marzo 2021. Sentire per le prima volta la voce di un paziente è una piccola vittoria. Cura e umanità mentr… -