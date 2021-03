La Roma batte lo Shakhtar 2-1 e passa ai quarti di finale di Europa League

(Di giovedì 18 marzo 2021) Laloin trasferta per 2-1 eil turno in. La squadra di Fonseca è aidi. Dopo un primo tempo senza particolari occasioni da entrambe le parti, laè andata in vantaggio con Borja Mayoral al 48?. Dopo poco (al 59?), il pareggio dei padroni di casa con Moraes. A quel punto loha preso coraggio, cercando più volte il raddoppio. Ma a riuscirci, per primi, sono stati i giallorossi, di nuovo con Borja Mayoral, su assist di Carles Perez. Dopo il 3-0 dell’andata, lavince complessivamente per 5-1 e si qualifica. Venerdì il sorteggio, a Nyon, dalle ore 13.00. L'articolo ilNapolista.

