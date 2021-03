La risposta (senza ironia) di Putin a Biden che gli ha dato dell’assassino (Di giovedì 18 marzo 2021) Poche parole che arrivano dopo la decisione ufficiale, quella simbolicamente più pesante: il ritiro dell’ambasciatore russo dagli Stati Uniti. Oggi, dopo le tensioni esplose ieri dopo l’intervista rilasciata da Joe Biden ad Abc News, Vladimir Putin sceglie di replicare senza alzare i toni, già molto accesi. Una frase, un augurio e nulla più. Così il Presidente russo decide di non dar seguito – almeno dialetticamente – alla polemica a distanza con il numero uno della casa Bianca. Ma il gesto più forte è arrivato nel corso della giornata di ieri. Putin risponde a Biden: “Buona Salute” “Una risposta a Biden? Gli direi, ‘stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare”. Pochissime parole che, di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Poche parole che arrivano dopo la decisione ufficiale, quella simbolicamente più pesante: il ritiro dell’ambasciatore russo dagli Stati Uniti. Oggi, dopo le tensioni esplose ieri dopo l’intervista rilasciata da Joead Abc News, Vladimirsceglie di replicarealzare i toni, già molto accesi. Una frase, un augurio e nulla più. Così il Presidente russo decide di non dar seguito – almeno dialetticamente – alla polemica a distanza con il numero uno della casa Bianca. Ma il gesto più forte è arrivato nel corso della giornata di ieri.risponde a: “Buona Salute” “Una? Gli direi, ‘stia bene. Le auguro buona salute! Lo dicoscherzare”. Pochissime parole che, di ...

Advertising

amnestyitalia : Marielle Franco era una difensora dei diritti umani uccisa in Brasile per il suo attivismo. A distanza di 3 anni, n… - teocorbe : RT @bordoni_russia: La risposta di Putin a Biden: 'salute. Le auguro salute. Lo dico senza scherzare né ironizzare'. - tommasomatic : RT @bordoni_russia: La risposta di Putin a Biden: 'salute. Le auguro salute. Lo dico senza scherzare né ironizzare'. - ValerioOreste : RT @bordoni_russia: La risposta di Putin a Biden: 'salute. Le auguro salute. Lo dico senza scherzare né ironizzare'. - Salvato03710210 : @gstannx Giulia come viviamo senza Pierpaolo datti una risposta -