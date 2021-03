La proposta di Putin a Biden: “Facciamo un confronto online aperto a tutti” – Video (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente russo Vladimir Putin, dopo le tensioni di questi giorni, ha invitato il presidente americano Joe Biden a una chiacchierata online aperta a tutti: “Non dovremmo parlarci alle spalle. Lo invito a una discussione aperta e online”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente russo Vladimir, dopo le tensioni di questi giorni, ha invitato il presidente americano Joea una chiacchierataaperta a: “Non dovremmo parlarci alle spalle. Lo invito a una discussione aperta e”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

