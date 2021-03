La prima televisione senza fili: Le foto lasciano senza fiato (Di giovedì 18 marzo 2021) In un futuro, non troppo lontano, una tecnologia potrebbe eliminare tutti i cavi della TV. Il suo design sarà simile ad un quadro nuove tecnologie per le TV (getty images)Le TV che oggi si trovano in commercio sono sempre più sottili, soprattutto i modelli OLED. Il loro spessore però non può essere davvero ridotto, in modo uniforme, a causa dei suoi componenti interni. Infatti, il televisore non è soltanto un display ma si compone di elettronica e delle connessioni al processore di immagine che occupano spazio. Per questo motivo non esistono ancora modelli che abbiano uno spessore di pochi millimetri lungo tutto la superficie. Samsung però ci ha provato. E’ stata la prima azienda a individuare il One Connection Box, una prima soluzione all’ingombro dei cavi. Si tratta di un box esterno connesso al televisore da un sottile cavo ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 marzo 2021) In un futuro, non troppo lontano, una tecnologia potrebbe eliminare tutti i cavi della TV. Il suo design sarà simile ad un quadro nuove tecnologie per le TV (getty images)Le TV che oggi si trovano in commercio sono sempre più sottili, soprattutto i modelli OLED. Il loro spessore però non può essere davvero ridotto, in modo uniforme, a causa dei suoi componenti interni. Infatti, il televisore non è soltanto un display ma si compone di elettronica e delle connessioni al processore di immagine che occupano spazio. Per questo motivo non esistono ancora modelli che abbiano uno spessore di pochi millimetri lungo tutto la superficie. Samsung però ci ha provato. E’ stata laazienda a individuare il One Connection Box, unasoluzione all’ingombro dei cavi. Si tratta di un box esterno connesso al televisore da un sottile cavo ...

