La prima giornata nazionale delle vittime del Covid

La Commissione affari costituzionali del Senato ha dato il via libera all'unanimità al ddl 1894, che il 18 marzo istituisce la giornata nazionale delle vittime da Covid 19. Il disegno di legge, approvato in sede deliberante, è già legge. E Palazzo Chigi per la giornata di oggi ha disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera nazionale ed europea in tutti gli edifici pubblici del Paese. Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo e parteciperà alla cerimonia in memoria delle vittime nel Cimitero monumentale della città. Il capo del governo deporrà una corona di fiori ai piedi della lapide in memoria delle vittime della pandemia, mentre una voce fuori campo leggerà il testo della ...

