La prima foto di “America Latina” | nuovo film di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Diffusa la prima foto del prossimo film diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo, America Latina, con protagonista Elio Germano. Nel cast anche Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller. Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e Le Pacte, America Latina è il quarto film dei gemelli D'Innocenzo dopo La terra dell'Abbastanza, Favolacce (Orso D'argento al Festival di Berlino e Miglior film ai Nastri D'argento 2020) e Travel well, kamikaze (attualmente in post produzione).

