La presenza dello Stato | forte segno di vicinanza a una comunità ferita

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 18 marzo 2021) La visita a Bergamo del Presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione della Giornata che il Parlamento italiano ha scelto di dedicare alla memoria delle vittime del Covid, si deve anche ad Emanuele Di Terlizzi, lo steward di Ryanair che nella notte del 18 marzoscorso anno, svegliato dal rumore dei motori accesi, uscì sul terrazzo del suo appartamento – in via Borgo Palazzo - e col cellulare registrò le immagini del tragico corteo di camion che in quel momento ingombrava la strada. «All’inizio pensavo si trattasse di rinforzi militari per l’ospedale da campo», ha raccontato. Invece quei mezzi trasportavano le salme di decine di cittadini bergamaschi deceduti a causa del virus, troppi per poter provvedere alla loro cremazione presso il nostro cimitero e per questo destinati ad altre città disponibili a prendersene cura. Quella breve sequenza, caricata poco ...