La nuova Alitalia: flotta da 45 aerei e dipendenti che passeranno da 10.500 a 3mila (Di giovedì 18 marzo 2021) Prevista una riduzione dei dipendenti di Alitalia. I lavoratori passeranno da 10.500 a 3mila. ROMA – Prevista una riduzione dei dipendenti di Alitalia con l’avvio della newco. L’anticipazione era arrivata da Giorgetti in audizione alla Camera, ma La Repubblica è entrata nei particolari con i numeri. I lavoratori dell’ex compagnia di bandiera dovrebbero passare da 10.500 a 3mila, per poi risalire intorno ai 5mila nei mesi successivi alla partenza. Una riduzione fortemente legata anche al calo della flotta. Gli aerei a disposizione della nuova compagnia passeranno da 103 a 45 e la newco assumerà solamente i dipendenti de settore volo e non quelli che si occupano di bagagli e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Prevista una riduzione deidi. I lavoratorida 10.500 a. ROMA – Prevista una riduzione deidicon l’avvio della newco. L’anticipazione era arrivata da Giorgetti in audizione alla Camera, ma La Repubblica è entrata nei particolari con i numeri. I lavoratori dell’ex compagnia di bandiera dovrebbero passare da 10.500 a, per poi risalire intorno ai 5mila nei mesi successivi alla partenza. Una riduzione fortemente legata anche al calo della. Glia disposizione dellacompagniada 103 a 45 e la newco assumerà solamente ide settore volo e non quelli che si occupano di bagagli e ...

Advertising

news_mondo_h24 : La nuova Alitalia: flotta da 45 aerei e dipendenti che passeranno da 10.500 a 3mila - PulcinoRossoner : RT @AndreaGiuricin: Fantastico! Finalmente si dimostra che più #Alitalia è inefficiente, più crea valore. Nuove vette economiche. PS: non c… - pierolerta : RT @AndreaGiuricin: Fantastico! Finalmente si dimostra che più #Alitalia è inefficiente, più crea valore. Nuove vette economiche. PS: non c… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Nuova Alitalia, decollo in estate con 45-47 aerei (e 6 mila dipendenti in meno) #economia #italia… - PeppePassigatti : RT @leonard_berberi: La nuova #Alitalia punta a decollare a giugno-luglio, dovrà essere snella all’inizio per sostenersi da sola. L’aiuto s… -