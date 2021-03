La notte delle bare sui camion, un anno dopo. Italia a lutto, Draghi a Bergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) Un minuto di silenzio più forte di ogni parola nel Giorno della memoria. La promessa di Draghi: 'Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 marzo 2021) Un minuto di silenzio più forte di ogni parola nel Giorno della memoria. La promessa di: 'Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi ...

