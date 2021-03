La Nazionale ritrova De Rossi: aiuterà Mancini (Di giovedì 18 marzo 2021) Ricomincia dalla Nazionale la nuova avventura nel calcio di Daniele De Rossi. Dopo l’addio alla attività agonistica circa due anni fa e in attesa di diventare allenatore, l’ex centrocampista della Roma entra nella squadra dei collaboratori tecnici del ct, Roberto Mancini, fino al termine dell’Europeo. Che ruolo avrà De Rossi? Avrà il compito di aiutare Mancini insieme agli altri già presenti come Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Questa mattina, nella sede della Figc, ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine della manifestazione continentale in programma questa estate. Già da domenica sarà a Coverciano dove l’Italia si radunerà per preparare le tre sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Ricomincia dallala nuova avventura nel calcio di Daniele De. Dopo l’addio alla attività agonistica circa due anni fa e in attesa di diventare allenatore, l’ex centrocampista della Roma entra nella squadra dei collaboratori tecnici del ct, Roberto, fino al termine dell’Europeo. Che ruolo avrà De? Avrà il compito di aiutareinsieme agli altri già presenti come Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Questa mattina, nella sede della Figc, ha firmato il contratto che lo lega allafino al termine della manifestazione continentale in programma questa estate. Già da domenica sarà a Coverciano dove l’Italia si radunerà per preparare le tre sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, ...

