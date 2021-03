La moviola di Milan-Manchester United: giallo giusto per Kalulu | LIVE NEWS (Di giovedì 18 marzo 2021) La moviola, minuto per minuto, di Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League a 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 marzo 2021) La, minuto per minuto, di, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League a 'San Siro'

Advertising

PianetaMilan : .@EuropaLeague, la #moviola di #MilanManchesterUnited | #LIVE #NEWS - #UEL #EuropaLeague #MilanManUtd #ACMMUFC… - Juventina962 : RT @GiuSette7: Prendiamo in esame 2 episodi da moviola di ieri: il fallo di Ronaldo su Cragno e quello di Bakayoko su Hernandez in Napoli-M… - KillerJoe67 : RT @GiuSette7: Prendiamo in esame 2 episodi da moviola di ieri: il fallo di Ronaldo su Cragno e quello di Bakayoko su Hernandez in Napoli-M… - prince89ferreri : A tiki taka anche questa sera l’hanno buttata in caciara al momento della moviola su Milan-Napoli e giustamente del… - peseroforever : RT @GiuSette7: Prendiamo in esame 2 episodi da moviola di ieri: il fallo di Ronaldo su Cragno e quello di Bakayoko su Hernandez in Napoli-M… -