La morte del Commissario Casale, la figlia denuncia ritardi del 118 (Di giovedì 18 marzo 2021) Barbara Casale, adorata figlia di Carmine, il Commissario della Stradale della Polizia di Stato, morto prematuramente per un malore, racconta a Le Cronache quei drammatici momenti. Lo fa con grande forza d’animo ma anche per denunciare come sia potuto succedere. Un ritardo dei soccorsi che se giunti in tempo avrebbero salvato la vita a Carmine. Una testimonianza che finirà in Procura per il doveroso esposto che la famiglia presenterà nelle prossime ore. “La mattina di domenica 28 febbraio, alle ore 10:39 mio padre, Carmine Casale, ha un malore. Mi guarda, poi si porta le mani al petto inginocchiandosi. Gli chiedo “Papà, chiamo l’ambulanza?”, lui non mi risponde, restando in quella posizione mentre io recupero il telefono e subito digito il numero 118. Ore 10:40, 58 secondi di attesa interminabili ad ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 marzo 2021) Barbara, adoratadi Carmine, ildella Stradale della Polizia di Stato, morto prematuramente per un malore, racconta a Le Cronache quei drammatici momenti. Lo fa con grande forza d’animo ma anche perre come sia potuto succedere. Un ritardo dei soccorsi che se giunti in tempo avrebbero salvato la vita a Carmine. Una testimonianza che finirà in Procura per il doveroso esposto che la famiglia presenterà nelle prossime ore. “La mattina di domenica 28 febbraio, alle ore 10:39 mio padre, Carmine, ha un malore. Mi guarda, poi si porta le mani al petto inginocchiandosi. Gli chiedo “Papà, chiamo l’ambulanza?”, lui non mi risponde, restando in quella posizione mentre io recupero il telefono e subito digito il numero 118. Ore 10:40, 58 secondi di attesa interminabili ad ...

Ultime Notizie dalla rete : morte del Tre suore morte in Congo di Ebola tra i nuovi venerabili della Chiesa ... religiosa professa della Congregazione delle Suore delle Poverelle " Istituto Palazzolo; nata il 26 agosto 1936 a Orzivecchi, in provincia di Brescia, e morta a Kikwit, in Repubblica Democratica del ...

Fast & Furious 9, poster italiano: nuova data d'uscita Tutto questo fa parte del passato e ora Toretto non intende far altro che dedicarsi ai propri cari. Vorrebbe poter chiudere questa fase della sua vita, avendo rischiato la morte in più di un'...

In morte del compagno di banco L'HuffPost Draghi al cimitero di Bergamo ricorda le vittime del Covid (LaPresse) - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha deposto una corona di fiori al cimitero di Bergamo davanti alla lapide che ricorda i morti di Covid.

A un anno dalle bare di Bergamo. Il ricordo dall'archivio del Foglio È la giornata in memoria delle vittime del Covid-19. Reportage e testimonianze. Lettere dai luoghi della crisi. Immagini, ricordi, parole e dolori. Una raccolta fogliante ...

