La "missione" degli ex-M5s passati a FdI: "Portare avanti valori importanti come il patriottismo". Anche la senatrice Drago con Giorgia Meloni (Di giovedì 18 marzo 2021) Da "io ho radici di centrosinistra" a "non sono un cambiacasacca". Ma Anche: "Ho riscontrato che qui il patriottismo è fondamentale, un valore che ho sempre portato avanti". Sono le posizioni dei tre parlamentari ex Movimento 5 stelle passati, ufficialmente, a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Si tratta di Tiziana Drago, secondo cui ora il ponte sullo Stretto di Messina è fondamentale ("ma non perché sono entrata in FdI", precisa), Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

