La memoria ritrovata di Guccini nel film "Note di viaggio" (Di giovedì 18 marzo 2021) La pellicola su Guccini diretta da Andrea Longhin e Claudio Spanu, sarà disponibile in anteprima esclusiva dal 17 marzo su Nexo+. Il film "Note di viaggio" "Note di viaggio" è uno straordinario viaggio nel dietro le quinte di Guccini. Uno dei progetti discografici italiani più ambiziosi e riusciti con gli interventi e gli omaggi di Elisa, Ligabue, Francesco Gabbani, Samuele Bersani, Luca Carboni, Manuel Agnelli, Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma, Roberto Vecchioni e molti altri. Grandi nomi che hanno saputo dar vita a interpretazioni raffinate e di grande personalità, grazie al prezioso lavoro di produzione curato da Mauro Pagani. "Le canzoni di Francesco hanno accompagnato da sempre il mio cammino di uomo e di musicista. In ogni casa, in ogni ...

