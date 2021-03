La lite Biden-Putin agita Draghi Guerra Fredda anche nel governo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il clamoroso scontro da piena Guerra Fredda tra Stati Uniti d'America e Federazione Russa, che riporta indietro le lancette dell'orologio ai mitici primi anni '80 con il Muro di Berlino, il Patto di Varsavia e l'Unione Sovietica, mette in imbarazzo il presidente del Consiglio Mario Draghi e... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 18 marzo 2021) Il clamoroso scontro da pienatra Stati Uniti d'America e Federazione Russa, che riporta indietro le lancette dell'orologio ai mitici primi anni '80 con il Muro di Berlino, il Patto di Varsavia e l'Unione Sovietica, mette in imbarazzo il presidente del Consiglio Marioe... Segui su affaritaliani.it

Putin replica a Biden: gli auguro buona salute Il presidente russo Vladimir Putin replica al suo omologo statunitense Joe Biden. Putin afferma: "Io assasino? Chi lo dice sa di esserlo".

