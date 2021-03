La linea politica di Biden dietro quel "Sì" su Putin killer (Di giovedì 18 marzo 2021) Che si tratti di una mezza gaffe o di una sortita calcolata, certo è che la risposta “Sì” del presidente Biden all’intervistatore che gli chiedeva se Putin fosse un killer, fa parte di una linea politica che l’Amministrazione democratica ha coscientemente deciso per l’interno e l’estero. Di fronte all’arroganza della Russia, il presidente si propone gli obiettivi di prendere le distanze dal suo predecessore, gettare un ponte a quei senatori Repubblicani insofferenti del trumpismo, e di lusingare l’opinione pubblica. Innanzitutto Biden ribadisce di non avere nulla a che fare con Putin malgrado suo figlio, deplora gli ambigui rapporti con il Cremlino di Trump e intima uno stop all’influenza internazionale del nuovo zar. L’occasione è la rivelazione delle interferenze ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Che si tratti di una mezza gaffe o di una sortita calcolata, certo è che la risposta “Sì” del presidenteall’intervistatore che gli chiedeva sefosse un, fa parte di unache l’Amministrazione democratica ha coscientemente deciso per l’interno e l’estero. Di fronte all’arroganza della Russia, il presidente si propone gli obiettivi di prendere le distanze dal suo predecessore, gettare un ponte a quei senatori Repubblicani insofferenti del trumpismo, e di lusingare l’opinione pubblica. Innanzituttoribadisce di non avere nulla a che fare conmalgrado suo figlio, deplora gli ambigui rapporti con il Cremlino di Trump e intima uno stop all’influenza internazionale del nuovo zar. L’occasione è la rivelazione delle interferenze ...

