La guerra dei vaccini è in pieno corso e coinvolge AstraZeneca e Sputnik. Ci sono in ballo 150 miliardi di dollari

La guerra dei vaccini è in pieno corso. Aumenta la tensione tra l'Europa e AstraZeneca, al di là delle decisioni che oggi l'Ema comunicherà sul vaccino. Ursula Von der Leyen ha definito "inaffidabile" la casa farmaceutica anglo-inglese. Motivo? L'ulteriore taglio nelle forniture del secondo trimestre. La Von der Leyen minaccia anche il blocco delle esportazioni: «Siamo la regione che ha esportato di più, 41 milioni di dosi a 33 Paesi, ma vogliamo vedere reciprocità. Non sta tornando niente verso l'Ue». Ursula von der Leyen: Europa pronta a bloccare l'export dei vaccini E punta l'indice contro la Gran Bretagna: «Dall'Ue abbiamo esportato 10 milioni di dosi verso il Regno Unito che è il primo Paese per l'export dall'Ue. Stiamo ancora aspettando che arrivino dosi da lì, in modo che ci sia ...

