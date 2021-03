La giornata tipo di Salvini: attacco alla Ue, richiesta di condoni per gli evasori e piazzista internazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi è stato un vero e proprio Salvini show: il leader della Lega ha sfoderato tutti i suoi cavalli di battaglia, pontificando su tutto, tanto che è difficile non dare ragione a Enrico Letta che ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi è stato un vero e proprioshow: il leader della Lega ha sfoderato tutti i suoi cavalli di battaglia, pontificando su tutto, tanto che è difficile non dare ragione a Enrico Letta che ha ...

Advertising

paoloNPI : La giornata tipo di Salvini: attacco alla Ue, richiesta di condoni per gli evasori e piazzista internazionale - ontoxy : RT @globalistIT: Una giornata impegnativa per il leader leghista: si è giocato quasi tutti i suoi cavalli di battaglia - globalistIT : Una giornata impegnativa per il leader leghista: si è giocato quasi tutti i suoi cavalli di battaglia - CaressaGiovanni : La giornata tipo di Salv1n1: attacco alla Ue, richiesta di condoni per gli evasori e piazzista internazionale - MIRKOJEEP : @carlakak Sarà un mio limite, ma non capisco il perché di questa giornata della memoria al Covid..boh. Ma se fossi… -