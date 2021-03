La fine dell’inverno e l’inizio degli eroismi millantati della generazione Covid

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ricorderò la2021 come il periodo in cui tutti si vaccinavano, cioè nessuno. Tutti gli americani di qualunque età e fragilità (imbattibile quella psichica dei giovani americani, se ne tengono conto li avranno vaccinati prima dei novantenni), quindi non io. Tutti i miei coetanei italiani con una docenza a contratto (docenza che proseguirà su Zoom dal loro tinello, tinello che frequenteranno in tutta sicurezza da vaccinati), quindi non io. Come per tutto, l’aneddotica è sociologia, e quindi quelli che scrivono che è uno schifo, vaccinano solo i raccomandati, mia madre novantacinquenne ancora aspetta e le amicheMoratti invece, quelli lì poi te li ritrovi belli sorridenti a mostrare la mamma vaccinata su Facebook la settimana dopo. Raccomandati sono solo quellisettimana prima. Ricorderò la ...