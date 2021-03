La festa del papà da papà Francesco a papà Amaurys fino a papà Petrelli (Di venerdì 19 marzo 2021) «Subito dopo Dio, viene papà» recita una famosa frase di Wolfgang Amadeus Mozart. «A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note» dice in un’affermazione lo scrittore Markus Zusak. In entrambe le frasi si denota una profonda ammirazione nei riguardi del papà seppur tra i due artisti vi sia un distacco generazionale di circa 200 anni. A ricordarci la figura speciale del papà è il 19 marzo in cui ricorre San Giuseppe nonché il giorno della festa del papà. San Giuseppe, è il nome che troviamo su tutti i calendari gregoriani e da qualche secolo il ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021) «Subito dopo Dio, viene» recita una famosa frase di Wolfgang Amadeus Mozart. «A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note» dice in un’affermazione lo scrittore Markus Zusak. In entrambe le frasi si denota una profonda ammirazione nei riguardi delseppur tra i due artisti vi sia un distacco generazionale di circa 200 anni. A ricordarci la figura speciale delè il 19 marzo in cui ricorre San Giuseppe nonché il giorno delladel. San Giuseppe, è il nome che troviamo su tutti i calendari gregoriani e da qualche secolo il ...

